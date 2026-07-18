ВСУ атаковали два райцентра Курской области

За сутки над регионом сбили 148 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля, в Курской области сбито 148 беспилотников ВСУ различного типа, сообщает оперштаб региона. 80 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Рыльске Курской области повреждены остекление, дымовая труба котельной, а также стекло балкона в МКД и окно квартиры. Огонь повредил кровлю гаража.

В деревне Рыжевка Рыльского района огонь уничтожил дом и сарай, поврежден автомобиль.

В городе Льгове Курской области повреждены фасады, остекление, а также кровля шести частных домов. Осколками посекло автомобиль.

В селе Банищи Льговского района Курской области уничтожен грузовой автомобиль.

Погибших и пострадавших в регионе за минувшие сутки нет.