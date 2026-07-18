ВСУ атаковали объект энергетики под Курском, обесточив пять районов области

За сутки над Курской областью сбили 148 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля ВСУ атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области. Из-за этого без электроснабжения остались пять районов области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, атака произошла 18 июля утром. Противник с помощью БПЛА атаковал объект энергетики под Курском.

В результате этого удара в приграничном регионе сейчас нарушено электроснабжение. В зону отключения попали Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы. Это более 46 тысяч потребителей.

Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта энергетики как только позволит оперативная обстановка, сообщил Хинштейн:

- Рассчитываю, что подача света возобновится в максимально короткие сроки.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки над Курской областью система российской ПВО сбила 148 беспилотников ВСУ. Накануне ВСУ активно атаковали два районных центра региона - Рыльск и Льгов.

В результате атак в Рыльске Курской области повреждена котельная. Там разбиты остекление и дымовая труба. Также в городе поврежден многоквартирный дом - разбито остекление балкона и окно квартиры. Огонь повредил кровлю гаража.

Во Льгове за сутки повреждены шесть частных домов - в жилье разбиты кровли, фасады и остекление. Также осколками посекло автомобиль.

За минувшие сутки ВСУ 80 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области и восемь раз беспилотники противника атаковали территорию приграничного региона с помощью взрывных устройств.

15 июля ВСУ ударили по административному зданию в районном центре Хомутовка Курской области. В результате тяжело ранена была 36-летняя женщина. Родные смогли сами довезти ее в больницу соседнего Дмитриевского района Курской области. Однако медики не смогли спасти курянку.

Из-за сложной оперативной обстановки раненая 14 июля в приграничном Рыльском районе 26-летняя женщина смогла только через три дня получить медпомощь. Врачи диагностировали у нее акубаротравму.

С начала суток 18 июля по всей Курской области уже дважды объявляли ракетную опасность. Дополнительно дважды - ночью и рано утром - сигналы ракетной опасности давали в приграничном Хомутовском районе Курской области. Утром ракетная опасность на девять минут была объявлена в приграничном Глушковском районе Курской области.

Авиационная опасность по всей Курской области сохраняется уже более суток. Опасность атаки беспилотников в регионе не отменяли с 16 июля.

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