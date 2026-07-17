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НовостиПолитика17 июля 2026 10:42

Раненая в результате атаки ВСУ курянка через три дня смогла обратиться за медпомощью

Под Курском пострадала 26-летняя девушка
Ольга ДАНИЛОВА

Ранена девушка в Рыльском районе Курской области из-за удара ВСУ 14 июля, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая в резульате атаки 14 июля в селе Щекино Рыльского района.

ВСУ в тот день нанесли удар по жилому дому.

- Курянка не сразу обратилась к медикам, так как в эти дни сохранялась напряженная обстановка, - пояснил глава региона. - У 26-летней девушки акубаротравма, головная боль. Врачи оказали первую медпомощь и будут наблюдать раненую амбулаторно.