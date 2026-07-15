Атака ВСУ на Курскую область 15 июля: погибла женщина, еще один человек ранен, нарушено водо- и электроснабжение

В настоящий момент в Курской области работает ПВО Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ активно атакуют приграничную Курскую область в ежедневном режиме. С начала суток 15 июля уже один человек погиб в результате налетов противника и один ранен.

В обоих случаях несчастье произошло в приграничье региона. Так, 15 июля ВСУ ударили по административному зданию в приграничном районном центре Хомутовка Курской области. В результате тяжелые ранения получила 36-летняя женщина. Родные женщины смогли сами довезти ее в больницу Дмитриевского района Курской области.

Однако, как сообщили курские власти, медики не смогли спасти курянку, реанимационные мероприятия не помогли.

Кроме того, 15 июля в Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 59-летний мужчина. Это произошло в поселке Учительский. Мужчина также тяжело ранен. Медики диагностировали у него предварительно акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, а также рук и ног. В правительстве региона сообщили, что пострадавшего на «скорой помощи» доставят в Курскую областную больницу.

Также 15 июля в результате атаки ВСУ на объект инфраструктуры в районном центре Льгов Курской области нарушены водо- и электроснабжение. Кроме того, обесточено больше половины территории Льгова.

Энергетики постараются как можно быстрее восстановить подачу света, пообещали курские власти.

Оперативный штаб региона сообщил, что в настоящий момент по всей Курской области работает ПВО. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными.

Ранее КП сообщила, что за сутки в результате атак ВСУ в Курской области огнем полностью уничтожены несколько частных домов. Все разрушения пришлись на приграничный Рыльский район. Кроме того, с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля, в регионе сбито 105 беспилотников ВСУ различного типа. 89 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и семь раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Сейчас по всей Курской области уже более четырех часов действует опасность атаки беспилотников. Авиационную опасность не отменяли с 10.44 15 июля.

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