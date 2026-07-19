Массовая атака ВСУ на Курскую область: восемь человек ранены, в том числе гражданин Республики Беларусь

С четырех часов утра по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По уточненным данным за минувшие сутки в Курской области восемь человек ранены, в том числе 40-летний гражданин Республики Беларусь.

КП уже сообщала, что 19 июля ВСУ массировано атаковали областной центр и райцентр Льгов Курской области. В Курске повреждены высотки и автомобили в разных районах города, а во Льгове был удар по автобусу, остановке и магазину.

В Курске после ночной атаки трое человек пострадали. У 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины, а также ног. У 69-летней женщины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева. У 41-летней женщины - аккубаротравма. Их сейчас доставили в Курскую областную больницу.

Во Льгове у 40-летний гражданин Республики Беларусь получил множественные осколочные ранения бедра, а также поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар беспилотника ВСУ. Еще один человек получил тяжелую травму стопы, сообщает оперативный штаб Курской области.

Кроме того, ЧП произошло на автодороге Рыльск-Льгов. Там 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство. У него минно-взрывная травма, ему оторвало ногу на уровне нижней трети бедра. Также он получил осколочные ранения руки и множественные ссадины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех раненых планируют доставить в Курскую областную больницу.

Также во Льгове ранен 55-летний мужчина, который в момент удара беспилотника был рядом с магазином.

По предварительным данным в результате атак в Курске повреждены девять многоэтажек в разных районах города и 34 автомобиля.

В городе Обояни Курской области повреждены остекление, а также фасад, крыша и товар магазина. Во Льгове - остекление, крыша, фасады, заборы трех частных домов и автомобиль.

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области у одного дома повреждена крыша, еще один уничтожен огнем, сгорели сарай и машина. В приграничном Рыльске Курской области уничтожен частный дом.

В Курчатовском районе 18 июля был поврежден объект энергетики, из-за чего без света были почти 46 тысяч потребителей. По информации оперштаба региона, к утру 19 июля подача электроснабжения почти полностью восстановлена.

Всего с 09:00 18 июля до 09:00 19 июля над Курской областью сбито 120 беспилотников ВСУ различного типа. 26 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 11 раз беспилотники атаковали за это время территорию с помощью взрывных устройств.

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