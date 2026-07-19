В Курске пройдет подомовой обход после атаки ВСУ на город

КП уже сообщала, что 19 июля ВСУ атаковали Курск и Льгов Курской области. В областном центре по предварительным данным повреждены четыре высотки в на улице Мыльникова, проспектах Дериглазова и Победы. Есть пострадавшие. Людей из разрешенного жилья переселяют в ПВР.

Как сообщили в мэрии города, 19 июля в Курске пройдет подомовой обход.

Пока известно, что на улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады, а на проспекте Победы из-за атаки загорелась квартира. Есть также повреждения автомобилей.

Специальная комиссия должна проверить и зафиксировать все повреждения.

Всем жителям, чье имущество пострадало, обещают помощь.

В случае обнаружения обломков БПЛА нужно сообщить об этом по телефону 112.