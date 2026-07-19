Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июля 2026 19:25

Под Курском от ударов дронов ВСУ 19 июля ранены еще два человека

ЧП произошли в приграничье
Светлана ВОЛКОВА

Девушка ранена в Рыльске Курской области, сообщил губернатор региона области Александр Хинштейн:

- 19 июля дрон ВСУ атаковал город Рыльск, пострадала 19-летняя девушка.

У нее незначительные травмы. Врачи оказали ей первую помощь и будут наблюдать амбулаторно.

Из-за атаки дрона ВСУ пострадал 39-летний мужчина в Суджанском районе Курской области. ЧП произошло в селе Заолешенка. У мужчины множественные слепые осколочные ранения. Ему оказали первую помощь и планировали перевезти в Курскую областную больницу.