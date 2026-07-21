«Ждали служебный автобус, когда услышали свист и раздался взрыв»: за два дня в Курской области от атак ВСУ ранены 23 человека, один погиб

Всего в Курской облбольнице сейчас находятся 28 раненых в регионе Фото: Из архива КП..

За последние два дня в Курской области в результате атак ВСУ ранения получили 23 человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Часть пострадавших сейчас находятся на амбулаторном лечении, всего же в Курской областной больнице лечатся 28 раненых.

Все они попали под атаку при разных обстоятельствах. 20 июля в результате атаки на железнодорожную станцию во Льгове Курской области ранения получили пять ее работников. Сейчас вокзал закрыт из-за режима КТО, действующего в регионе. Поэтому пассажиров там не было.

Накануне, 19 июля, в приграничье компания молодых людей, которые собрались у сельского магазина, чтобы отдохнуть, попала под удар дрона. Это произошло в Рыльском районе Курской области. В результате 20-летний парень погиб, а семь человек ранены.

В Курске после ночной атаки 19 июля трое человек пострадали. У 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины, а также ног. У 69-летней женщины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева, а у 41-летней женщины - аккубаротравма.

Еще четверо госпитализированных - из Льговского района Курской области. Одного из мужчин «догнали» на трассе: скинули взрывное устройство, а после над ним массово начали кружить дроны ВСУ. Среди раненых — и трое работников Курской АЭС. Рано утром в Курчатове Курской области они ждали служебный автобус, чтобы ехать на работу. Вдруг услышали свист, затем раздался взрыв. Среди них — гражданин Республики Беларусь.

Также сейчас в Курской областной больнице находится Владимир Ковальчук, глава приграничного Рыльского района Курской области. Его машина 3 июля подорвалась на мине возле здания администрации районного центра. Взрывное устройство сработало дистанционно. Глава района получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног.

Сейчас он идет на поправку, на этой неделе готовится к выписке.

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