В Курской области из-за атак ВСУ повреждены МКД и железнодорожная станция, есть раненые

В Курске повреждены две многоэтажки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие сутки ВСУ продолжили атаки на Курскую область. Под удар попали Курск, Льгов, Льговский, Рыльский и Хомутовский раойны Курской области.

Так, в районном центре Льгов 20 июля пострадали пять человек. У двух из них осколочные ранения, один госпитализирован, у остальных — незначительные травмы, сообщает оперативный штаб региона.

Люди были ранены при атаке ВСУ на местную железнодорожную станцию. Вокзал во Льгове сейчас для перевозок закрыт из-за режима контртеррористической операции (КТО), которая действует в регионе. Пассажиров в этот момент там не было. Все пострадавшие — работники железнодорожной станции.

В момент удара к вокзалу подъехала машина администрации Льгова, автомобиль получил повреждения.

В селе Новый Мир Льговского района Курской области повреждены автомобиль и прицеп. В поселке Селекционный - крыша фермы.

21 июля в результате атак в Курске снова повреждены многоквартирные дома и автомобили. Характер повреждений пока не сообщается. Известно только, что под удар попали две многоэтажки и шесть автомобилей. Напомним, что накануне, 19 июля, в Курске под атаку ВСУ попали семь МКД, частный дом и магазин в разных районах города.

За минувшие сутки ВСУ снова атаковали Рыльск, там уничтожен автомобиль. А в селе Дурово Рыльского района повреждена крыша частного дома. Также в деревне Труфановка повреждена крыша домовладения.

В деревне Юдовка Хомутовского района Курской области из-за атак разбиты автомобиль и прицеп. В селе Калиновка Хомутовского района - автомобиль.

К счастью, погибших нет за минувшие сутки нет.

Всего с 9:00 20 июля до 9:00 21 июля в регионе было сбито 149 беспилотников ВСУ различного типа. 101 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 27 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Сейчас по всей Курской области объявлена авиационная опасность. В четвертом часу ночи по всему региону звучали сигналы ракетной опасности. Отбой дали в 03.41. Также всю ночь в регионе действовал режим авиационной опасности. Его отменили только в восьмом часу утра, но около девяти утра вновь возобновили.

Режим опасности атаки беспилотников по всему региону сохраняется с вечера 20 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Курском ВСУ атаковали магазин: погиб 20-летний парень, семь человек ранены (подробнее)

Число пострадавших от удара ВСУ по Курской области выросло до десяти человек (подробнее)

До пяти человек возросло количество пострадавших при ударе ВСУ железнодорожной станции в Курской области (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

После освобождения Донбасса Россия сможет выдвигать любые условия