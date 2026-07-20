До пяти человек возросло количество пострадавших при ударе ВСУ железнодорожной станции в Курской области

Фото из архива КП

Количество пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию во Льгове возросло до пяти человек. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Ранен еще один сотрудник. К счастью, обошлось без серьезных травм, - отметил руководитель региона.

Напомним, ранее сообщалось о четверых пострадавших в ходе удара ВСУ в районе вокзала в Курской области.

Уточняется, что у всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина был доставлен в больницу.