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НовостиПолитика20 июля 2026 11:44

До пяти человек возросло количество пострадавших при ударе ВСУ железнодорожной станции в Курской области

У всех курян осколочные ранения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Количество пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию во Льгове возросло до пяти человек. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Ранен еще один сотрудник. К счастью, обошлось без серьезных травм, - отметил руководитель региона.

Напомним, ранее сообщалось о четверых пострадавших в ходе удара ВСУ в районе вокзала в Курской области.

Уточняется, что у всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина был доставлен в больницу.