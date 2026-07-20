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НовостиПолитика20 июля 2026 11:12

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали железнодорожную станцию, пострадали четыре человека

На вокзале не было пассажиров в связи с режимом КТО
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Беспилотники ВСУ нанесли удар в районе железнодорожной станции города Льгова. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

На вокзале не было пассажиров, так как он временно закрыт для перевозок из-за режима КТО.

- Ранено четверо мужчин - они сотрудники железной дороги. У трех незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу, - рассказал глава региона.

Кроме того, в момент удара к зданию станции подъехала машина местной администрации. Автомобиль получил повреждения, раненых нет.