В Курской области с 15 июля вводят заправку бензином по номерам

В Курской области вводят новые ограничения на АЗС Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Курской области официально заявили о введении жестких мер на рынке розничной торговли топливом. С 00:00 среды, 15 июля 2026 года, в регионе вступает в силу графиковая система обслуживания на всех автозаправочных станциях.

Губернатор области Александр Хинштейн публично обратился к населению, объяснив, что оперативный штаб пошел на этот шаг в первую очередь не из-за дефицита ресурсов, а ради спасения жизней людей. Поводом стала радикально изменившаяся тактика противника, который ведет целенаправленную охоту на мирных жителей в местах массового скопления транспорта.

«Противник бьет по очередям»: почему АЗС стали смертельной зоной

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли пять прицельных ударов по гражданским автозаправочным станциям в Курской области. Основная опасность заключается в том, что дроны атакуют не просто топливную инфраструктуру, а именно скопления людей и автомобилей. На заправках региона уже зафиксированы ранения среди мирных граждан, включая несовершеннолетних детей.

На курских АЗС будет действовать система "чет-нечет" для всех автомобилей, независимо от региона Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Полбеды, что они выбивают нашу инфраструктуру, гораздо страшнее, что это представляет реальную угрозу для жизни людей... Противник целенаправленно старается наносить удары по местам массового скопления людей на заправочных станциях, — сказал Александр Хинштейн.

Главная задача новых ограничений — искусственно рассредоточить поток транспорта и ликвидировать любые автомобильные заторы на территории АЗС.

«Чет-Нечет»: как заправить машину в Курской области

Новый регламент делит всех автовладельцев на две группы, ориентируясь на первую цифру государственного регистрационного знака автомобиля.

В нечетные дни месяца на АЗС пустят автомобили, чьи номера начинаются с цифр 1, 3, 5, 7 и 9.

В четные дни месяца заправиться смогут машины, номера которых начинаются с 2, 4, 6, 8, а также с нуля (0).

Эти правила распространяются абсолютно на все гражданские легковые и грузовые авто, вне зависимости от региона регистрации, указанного на номере. Не имеет значения, приехали ли вы из Москвы, Воронежа или Белгорода, — если первая цифра знака не совпадает с календарем, в отпуске топлива будет отказано. Исключение сделано только для машин экстренных служб и спецтранспорта.

Подобная практика ранее уже была запущена в Орловской и Нижегородской областях, где показала высокую эффективность в борьбе со скоплениями машин, сообщил Хинштейн.

Порог в 50 литров и запрет на въезд: новые правила на АЗС

Помимо календарного графика, власти Курской области вводят целый комплекс сопутствующих ограничений.

Ограничения по отпуску в канистры бензина в Курской области пока остаются без изменений. Несмотря на то, что оперативный штаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его сами устанавливают. Курские власти предложили крупнейшим сетям, работающим в регионе, чтобы такое ограничение отменить, либо повысили лимит, как минимум, до 50 литров на один автомобиль.

Также в Курской области определили 22 заправки в 100-километровой зоне от границы РФ и ряд крупных заправок Курска, где вводят особую схему движения автомобилей. К одной колонке там теперь сможет подъезжать не более одной машины. Все остальные будут ждать на безопасном расстоянии, которое отмечено специально установленными знаками. - При попытке автомобиля проехать на территорию АЗС сверх этой нормы, заправку всего транспорта, который стоит в очереди, остановят, - предупредил губернатор региона.

Нарушение периметра — полная остановка заправки

Новый регламент безопасности подразумевает жесткую дисциплину. Оперштаб наделил сотрудников заправочных станций правом идти на радикальные меры. Если какой-либо автомобиль попытается проигнорировать знаки безопасности и самовольно въедет на территорию АЗС вторым или третьим в очередь к колонке, операторы обязаны моментально прекратить отпуск топлива всему транспорту и заблокировать колонки.

Новые ограничения вводятся с 15 июля Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона призвал курян и гостей области проявить максимальную выдержку:

- Стоит вопрос не просто обеспечения топливом, но в первую очередь — защиты жизни и здоровья наших людей.

По его словам, ограничения носят временный характер и будут полностью сняты сразу после стабилизации оперативной обстановки на приграничных территориях. 13 июля власти Курской области прокомментировали резкий рост цен на бензин в регионе. Чиновники пояснили, что не имеют полномочий регулировать цены на топливо в регионе и посоветовали автомобилистам писать жалобы в УФАС.

Ранее КП рассказала, какие меры безопасности стоит соблюдать при заправке на АЗС в Курской области.

Напомним, 8 июля три человека, в том числе двухлетний ребенок и беременная женщина, пострадали при атаке ВСУ на заправку в Курской области. ЧП произошло недалеко от Курска, в Октябрьском районе.

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