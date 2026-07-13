Курские власти прокомментировали рост цен на бензин

Автомобилистам советуют жаловаться в УФАС региона на растущие ценники на бензин Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Курской области прокомментировали рекордный рост цен на некоторых заправках региона.

Как пояснили в министерстве промышленности Курской области, цены зависят от поставщиков бензина.

- Органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по регулированию цен. Но мы регулярно направляем официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и со стоимостью, - сообщили чиновники. - УФАС по Курской области проводит заседания оперштаба. Он как раз контролирует ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов Курской области.

О необоснованном завышении цен на бензин в Курской области автомобилистам советуют сообщать в УФАС региона по телефону +7 (4712) 70-08-15.

Ранее КП сообщила, что жителям Курской области рекомендуют соблюдать осторожность, отправляясь на АЗС из-за сложной оперативной обстановки в регионе.