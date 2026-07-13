АЗС в курском приграничье стали зоной повышенного риска

Отправляясь на заправку в приграничье, курянам советуют соблюдать правила безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области и ряде других приграничных регионов России возросло число целенаправленных ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, сообщили в правительстве региона. Вектор атак сместился на автомобильные заправочные станции (АЗС). Особо опасная обстановка складывается в районах, непосредственно прилегающих к государственной границе.

АЗС — это объект повышенной взрывоопасности. В условиях регулярных налетов беспилотных летательных аппаратов привычный визит за топливом в курском приграничье превращается почти в боевую задачу. В правительстве Курской области настоятельно просят автовладельцев проявлять максимальную бдительность.

Чтобы минимизировать риски, разработан жесткий алгоритм действий.

Подготовка к выезду

Безопасность начинается до того, как вы вставили ключ в замок зажигания. Проведите ревизию аптечки. Стандартный автомобильный набор почти бесполезен при тяжелых минно-взрывных травмах. В зоне прямой досягаемости водителя должны лежать минимум два качественных кровоостанавливающих жгута или турникета.

Заранее отработайте наложение жгута вслепую. При ранении есть от 20 до 40 секунд до потери сознания от кровопотери.

По возможности отправляйтесь на заправку в одиночку. Категорически запрещено брать с собой детей — не подвергайте их смертельному риску без крайней необходимости.

Правила поведения на АЗС: тотальный слух и никакого шопинга

Заезжая на заправку, вы попадаете в потенциальную зону поражения. Ваши чувства должны быть обострены:

Тотальный слух. Сразу выключите музыку в салоне и полностью опустите стекла. Главный предвестник беды — характерный жужжащий гул, похожий на работу бензопилы или мопеда. Вы должны услышать его до того, как увидите угрозу.

Припарковавшись у терминала, заглушите двигатель, но держите ключи под рукой. Обязательно поставьте машину на ручной тормоз.

Оценка местности. Выйдя из машины, не отвлекайтесь на телефон. Визуально оцените территорию. Найдите ближайшие бетонные блоки, капитальные стены или низины. Наметьте путь эвакуации.

Никакого шопинга. Забудьте про покупку кофе, хот-догов или оплату услуг наличными через кассу, если это создает очередь. Время нахождения на АЗС должно быть минимальным: заправили бак — немедленно уехали.

Если вы заметили БПЛА

Секунды решают все. Действуйте хладнокровно в зависимости от дистанции до дрона.

Если вы услышали звук или увидели точку в небе на безопасном удалении, громко предупредите персонал и других водителей. Садитесь в машину и на максимальной скорости покидайте территорию АЗС в противоположную от БПЛА сторону.

Если дрон близко и идет на посадку или атаку, то бросайте автомобиль. Пытаться уехать на нем — смертельная ошибка, машина станет мишенью. Бегите к капитальному укрытию.

Безопасное расстояние от автомобиля или бензоколонки составляет минимум 10–15 метров. Взрыв бака или резервуара уничтожит все в радиусе пяти метров.

Категорически запрещено заползать под машину или прятаться за стеклянными витринами здания АЗС.

Если укрытия нет, то падайте на землю лицом вниз. Плотно прижмитесь к грунту, закройте голову руками, слегка приоткройте рот, чтобы уберечь барабанные перепонки от контузии при взрывной волне, и согните ноги в коленях.

Действия после ликвидации угрозы: наберите 112

Когда взрыв произошел или опасность миновала, начинается борьба за выживание раненых.

Наберите номер 112. Четко и спокойно назовите адрес АЗС, сообщите об атаке БПЛА и количестве пострадавших.

Не стойте в ступоре. До прибытия медиков и спасателей окажите помощь тем, кто выжил. Переместите раненых в безопасную зону, подальше от горящего топлива и задымления.

Остановка кровотечений - это приоритет №1. Используйте жгуты для остановки кровотечений. Если человек без сознания, но дышит, переверните его на бок, чтобы он не задохнулся.

Не поддавайтесь панике и пресекайте ее у окружающих. Профессиональная помощь прибудет в течение нескольких минут.

ЗНАЙ!

Запрещено приближаться к обломкам беспилотника

Даже если дрон выглядит безвредным или обгоревшим, внутри него могут оставаться несдетонировавшие заряды, кумулятивные элементы или дистанционные взрыватели. Не пытайтесь самостоятельно тушить обломки или передвигать их ради красивого кадра на телефон.

Любое прикосновение может спровоцировать мгновенный подрыв. Берегите себя и своих близких.