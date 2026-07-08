Двухлетний ребенок и беременная женщина пострадали при атаке ВСУ на заправку в Курской области

Оборудование заправки не получило серьезных повреждений. Фото из архива КП

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Октябрьском районе. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- Пострадали три человека, в их числе - ребенок и беременная женщина, - сообщает глава Курской области.

Уточняется, что у 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы диагностированы слепые осколочные ранения. Также ранен 41-летний мужчина.

Все пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.

Заправочная станция не пострадала, благодаря сработавшим мерам пассивной защиты. В ближайшее время АЗС должна возобновить свою работу.