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Политика8 июля 2026 10:19

Двухлетний ребенок и беременная женщина пострадали при атаке ВСУ на заправку в Курской области

Раненые будут доставлены в областную больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Оборудование заправки не получило серьезных повреждений. Фото из архива КП

Оборудование заправки не получило серьезных повреждений. Фото из архива КП

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Октябрьском районе. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- Пострадали три человека, в их числе - ребенок и беременная женщина, - сообщает глава Курской области.

Уточняется, что у 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы диагностированы слепые осколочные ранения. Также ранен 41-летний мужчина.

Все пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.

Заправочная станция не пострадала, благодаря сработавшим мерам пассивной защиты. В ближайшее время АЗС должна возобновить свою работу.