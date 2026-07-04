Подрыв мины в центре курского Рыльска: раненые, состояние пострадавших

Четверых пострадавших в результате подрыва автомобиля сотрудников администрации госпитализировали в Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как уже сообщала КП, инцидент произошел 3 июля в приграничном городе Рыльск Курской области. Автомобиль, в котором был глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве.

Взрывчатку заложили с помощью БПЛА

Как считают в СК РФ, взрывчатка была установлена вооруженными формированиями Украины дистанционно с помощью беспилотника.

ЧП произошло в центре города, возле администрации Рыльского района. Всего в результате этого инцидента ранены шесть человек. Сильнее всего пострадали четверо из них, работники местной администрации: глава Рыльского района Ковальчук, директор управления хозяйственного обслуживания и еще два сотрудника.

Состояние пострадавших

На скорой помощи их госпитализировали в Курск. Все они сейчас находятся на лечении в Курской областной больнице. Еще двое пострадавших - мужчины 55 и 63 лет. Их врачи будут наблюдать амбулаторно, так как они получили более легкие травмы.

У главы района Владимира Ковальчука минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног.

Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин в момент взрыва находился за рулем машины. Он получил непроникающее ранение живота, а также осколочное ранение бедра. Первоначально его доставили в операционную Рыльской центральной райбольницы.

Кроме того, известно, что в результате подрыва машины пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент взрыва они стояли на крыльце здания. У них диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.

Уголовное дело о теракте

Следственный комитет РФ 3 июня завел уголовное дело по факту подрыва машины главы приграничного района. Дело возбуждено по статье "Теракт".

Напомним, что накануне, 1 июля, в Рыльске подорвались взрывотехник ОМОН Росгвардии и 39-летний полицейский. Взрывотехник погиб, пытаясь разминировать взрывное устройство в городе, полицейский получил ранения. В тот же день в городе от взрывных устройств пострадали еще один сотрудник УМВД региона и работник коммунальной службы.

Всего за минувшие сутки с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля в Курской области сбито 123 беспилотника ВСУ различного типа. 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб Курской области.

Повреждены дома, автомобили и газовоз

Также в результате атак в Рыльске Курской области повреждены четыре дома, остекление магазина, два автомобиля. В селах Макеево и Дурово Рыльского района повреждены еще два дома, а на хуторе Александровка сгорел дом и поврежден автомобиль.

В Льгове Курской области повреждены в результате ударов ВСУ газовая бочка, остекление и фасад, а также газовоз на газовой АЗС.

В поселке Усланка Обоянского района Курской области произошел обрыв проводов из-за атак ВСУ. Сейчас электроснабжение восстановлено. В деревне Корочка Беловского района также поврежден автомобиль.

Ситуация в Курской области

Сейчас по всей Курской области объявлена авиационная опасность. Ее объявили утром 4 июля. Кроме того, в третьем часу ночи 4 июля по всему региону была объявлена ракетная опасность, которая продержалась около часа. Отбой дали только в четвертом часу утра.

Также всю ночь в регионе сохранялись авиационная опасность и опасность атаки беспилотников. Отбой дали только утром.

ВСУ в ежедневном режиме продолжают атаки на регион.

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