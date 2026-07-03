В Курской области подорвался на мине автомобиль главы Рыльского района Владимира Ковальчука

Взрывное устройство сработало дистанционно. Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Машина с сотрудниками администрации Рыльского района подорвалась на мине в центре Рыльска. Взрывное устройство сработало дистанционно. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног, - рассказал глава региона.

Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем машины, получил непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра. Он находится в операционной Рыльской ЦРБ.

В дальнейшем оба пострадавших будут доставлены в Курскую областную больницу.

Кроме того, пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, которые стояли на крыльце здания. У них диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения рук и ног. Они будут доставлены в Рыльскую больницу, а затем при необходимости - в Курск.

Уточняется, что территория, где произошло ЧП, оцеплена, на месте работают саперы.

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