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НовостиПолитика3 июля 2026 10:16

В Курской области по факту подрыва машины главы Рыльского района возбуждено уголовное дело о теракте

Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, и обстоятельства его совершения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СК России

Фото СК России

В Курской области возбуждено уголовное дело о теракте по факту подрыва автомобиля в городе Рыльске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как уже сообщалось, инцидент, в котором ранения получили четыре человека, произошел 3 июля.

- Автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации, - прокомментировали в ведомстве.

Уточняется, что при взрыве ранения получили водитель машины, глава района и двое его подчиненных, находившихся неподалеку.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Лица, причастные к преступлению, и обстоятельства его совершения устанавливаются.