Атака на Курскую область 1 июля: погиб сотрудник ОМОН, ранены пять человек, в том числе двое полицейских

Накануне за сутки над регионом сбили 143 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщала ранее КП, 1 июля ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в приграничном городе Рыльске Курской области.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЫЛЬСКЕ 1 ИЮЛЯ

При попытке разминировать боевую часть одного из таких взрывных устройств 1 июля в Рыльске погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Также был ранен 39-летний сотрудник полиции. Он получил ранения при детонации взрывоопасного предмета. Сотрудник УМВД получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правого плеча

Жителей Курской области призывают быть крайне осмотрительными.

- Не приближайтесь и не берите в руки подозрительные предметы, - добавил глава региона.

Кроме того, 1 июля в Рыльске в результате атаки ВСУ были ранены еще люди. У 52-летнего и 48-летнего мужчин также минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения. Один из этих пострадавших — также сотрудник полиции, второй — работник коммунальных служб.

Все они отказались от госпитализации. Раненым оказали первую помощь, врачи будут наблюдать их амбулаторно.

Также еще два мирных жителя 1 июля ранены при повторной атаке ВСУ на Курскую область. 45-летний мужчина и 72-летняя женщина получили слепые осколочные ранения. Мужчина от госпитализации также отказался, а женщину планируют доставить в Курск на лечение.

ОПАСНОСТЬ БПЛА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ

На сегодня основные работы в Рыльске по разминированию взрывоопасных предметов завершены. Тем не менее, курян просят при обнаружении любого подозрительного предмета ни в коем случае не браать его в руки. Сразу нужно звонить по номеру 112

В настоящий момент обстановка в регионе остается напряженной. ВСУ продолжают атаковать Курскую область. По всему региону с утра 1 июля сохраняется опасность атаки беспилотников. Утром в Рыльском районе была объявлена ракетная опасность, отбой дали через 14 минут.

Рано утром 1 июля по всей Курской области дважды давали сигналы ракетной опасности. В первый раз они прозвучали в 05.18. А около половины шестого утра сигналы ракетной опасности звучали снова по всей Курской области. Режим ракетной опасности в общей сложности продержался около часа.

РАЗРУШЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ранее КП сообщила, что накануне над регионом за сутки сбили 143 беспилотника ВСУ различного типа. 113 раз противник применил артиллерию по отселенным районам Курской области и девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в слободе Белой Беловского района Курской области был ранен 65-летний мужчина. Также повреждены остекление, фасад дома и автомобиль.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждены фасад и остекление домовладения. А в деревне Свобода Рыльского района - кровля и остекление дома. В райцентре Рыльске - два автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Курской области сообщил еще о четверых раненых при атаке ВСУ на Рыльск (подробнее)

В Курской области ВСУ заминировали две площади в Рыльске, погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии (подробнее)

Девять беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи взрывных устройств (подробнее)