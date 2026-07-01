В Курской области ВСУ заминировали две площади в Рыльске, погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии

Губернатор призвал жителей к осторожности. Фото из архива КП

В ночь на 1 июля беспилотники ВСУ атаковали Рыльск при помощи взрывных устройств, один человек погиб, один получил ранения. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В ночные часы с помощью беспилотников ВСУ на двух площадях Рыльска были разбросаны взрывные устройства.

- При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии, - сообщает глава региона.

Кроме того, ранения получил сотрудник полиции.

- Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы, - напоминает в своем сообщении Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем при атаках ВСУ на Курскую область за прошедшие сутки.