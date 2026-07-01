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НовостиПолитика1 июля 2026 7:02

Девять беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи взрывных устройств

В Беловском районе ранен мужчина
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За минувшие сутки над Курской областью были сбиты 143 вражеских беспилотника различного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

По отселенным районам артиллерия была применена 113 раз. Кроме того, зафиксировано девять атак беспилотников с помощью взрывных устройств.

- В результате атак в слободе Белой Беловского района ранен 65-летний мужчина, - сообщает глава Курской области.

Также повреждения получили остекление, фасад дома и машина.

В селе Нижний Мордок Глушковского района удар пришелся по фасаду и остеклению дома.

В деревне Свобода Рыльского района пострадали кровля и остекление дома.

В Рыльске повреждены две машины.