Губернатор Курской области сообщил еще о четверых раненых при атаке ВСУ на Рыльск

Фото из архива КП

Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Рыльск. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштйен. Все четверо 1 июля обратились за медицинской помощью.

- У 39-летнего сотрудника полиции, раненого при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча, - говорится в сообщении главы региона.

52-летний и 48-летний мужчины, один из которых также является сотрудником полиции, получили минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Еще один пострадавший является сотрудником коммунальных служб.

Пострадавшие после получения первой помощи отказались от госпитализации и были отпущены на амбулаторное лечение.

Уточняется, что еще два мирных жителя пострадали при повторной атаке противника. У 45-летнего мужчины и 72-летней женщины диагностированы слепые осколочные ранения. Мужчина отказался от госпитализации, женщину планируется доставить на лечение в Курск.

На 1 июля в Рыльске завершены основные работы по разминированию взрывоопасных предметов. Однако губернатор подчеркнул, что жителям необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам, а сразу сообщать о находке по номеру 112.