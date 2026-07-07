Атака на Курск 7 июля: БПЛА врезался в высотку, три человека ранены

За сутки по региону выпустили 159 беспилотников ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 7 июля, ВСУ провели массированную атаку на Курск. Жители приграничного областного центра в разных частях города слышали звуки взрывов. Опасность атаки БПЛА была объявлена по всему региону еще накануне, вечером 6 июля. До сих пор ее не отменили. А около половины второго ночи 7 июля по всему региону также была объявлена авиационная опасность. Отбой также пока не дали.

ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ВЫСОТКЕ В КУРСКЕ

По последним данным известно, что беспилотник ВСУ ночью врезался в одну из высоток на проспекте Клыкова, что в Центральном округе Курска. Момент удара запечатлели видеокамеры, установленные в жилых домах в этом районе. Также много людей в этот час еще находились на улице.

Удар пришелся на технический этаж 17-этажки. Но повреждено также остекление нескольких квартир на верхних этажах. Обломки рухнули во двор и задели припаркованные у дома автомобили. 7 июля чиновники должны провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать размер ущерба.

По предварительным данным на проспекте Клыкова в Курске в результате атаки беспилотника в МКД повреждены три квартиры и посечены четыре автомобиля.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ ЖИЛЬЕ И АВТОМОБИЛИ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который сейчас находится в Москве, сообщил, что в Курске уже начался поквартирный обход:

- Все, у кого есть повреждения, разбитые стекла, остекление, обязательно получат помощь и поддержку.

Также по его словам идет оформление и пострадавшего автотранспорта.

Ночью на место ЧП выезжали заместитель губернатора Курской области по безопасности Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работали сотрудники ГУ МЧС, Росгвардии и полиции.

Точное число сбитых над городом беспилотников ВСУ не сообщается. Известно только, что есть также повреждения частных жилых домов в разных районах Курска в результате атаки ночью 7 июля. По предварительным данным, в Курске одно домовладение сгорело, в еще в двух повреждены стекла, крыши, а также фасады и хозяйственные постройки.

ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАК НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Кроме того, в результате ночной атаки на Курск в поселке Юбилейный Курского района, который примыкает к Железнодорожному округу города, ранены два человека. Пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них врачи диагностировали множественных осколочные ранения.

Существенны и разрушения в пригородном поселке. Там в результате ночной атаки ВСУ повреждены остекление и крыша частного дома, а в еще одном разбиты окна. Также осколками посечены семь автомобилей.

Еще один раненый есть в районном центре Обоянь Курской области. Это 78-летний мужчина. Там повреждены три магазина, аптека и три автомобиля. Все трое раненых курян доставлены сейчас в Курскую областную больницу.

За минувшие сутки разрушения есть также в селе Щекино приграничного Рыльского района Курской области. Там в здании недействующей школы выбиты окна.

В поселке Культпросвет Хомутовского района Курской области повреждены фасад и забор домовладения и автомобиль.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА СБИТЫХ БПЛА - САМОЛЕТНОГО ТИПА

Всего за сутки, с 9:00 6 июля до 9:00 7 июля, над Курской областью сбито 159 беспилотников ВСУ различного типа, из них 78 — это БПЛА самолетного типа. Они атаковали регион с вечера 6 июля. 56 раз ВСУ за минувшие сутки применили артиллерию по отселенным районам области и 11 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Напомним, что накануне, ночью 6 июля БПЛА ВСУ нанес удар по Курской АЭС-2. По официальной информации, удар пришелся по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2. Система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Работа станции не была нарушена.

Курская АЭС-2 - это строящаяся станция замещения примерно в 40 километрах от областного центра. В апреле 2026 года "Росатом" ввел в промышленную эксплуатацию ее первый энергоблок.

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