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Политика6 июля 2026 14:55

Беспилотник ВСУ нанес удар по Курской АЭС-2

Работа станции не нарушена
Марина МАКОВЛЕВА
Силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА. Фото из архива КП

Силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА. Фото из архива КП

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Нашими силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова, - сообщает глава региона.

По предварительной информации, один из БПЛА нанес удар по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. На данный момент система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию.

- Работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет, - заверил Александр Хинштейн.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, пострадавшем в результате удара беспилотника ВСУ вблизи магазина в Курской области.