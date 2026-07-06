В Курской области беспилотник ВСУ нанес удар вблизи магазина, ранен мужчина

Фото из архива КП

6 июля в городе Обоянь беспилотник самолетного типа предпринял атаку вблизи магазина. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- В результате удара пострадал 78-летний мужчина: у него акубаротравма, множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра, живота, - прокомментировал глава региона.

В настоящее время пострадавшего доставляют в больницу Курска.

Уточняется, что в здании магазина выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее сообщалось о четырех вражеских беспилотниках, атаковавших Курскую область 5 июля при помощи взрывных устройств.