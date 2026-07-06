Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июля 2026 10:04

В Курской области беспилотник ВСУ нанес удар вблизи магазина, ранен мужчина

Пострадавшего доставят в больницу Курска
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

6 июля в городе Обоянь беспилотник самолетного типа предпринял атаку вблизи магазина. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- В результате удара пострадал 78-летний мужчина: у него акубаротравма, множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра, живота, - прокомментировал глава региона.

В настоящее время пострадавшего доставляют в больницу Курска.

Уточняется, что в здании магазина выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее сообщалось о четырех вражеских беспилотниках, атаковавших Курскую область 5 июля при помощи взрывных устройств.