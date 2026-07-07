Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июля 2026 7:01

Беспилотники ВСУ 11 раз за сутки атаковали Курскую область при помощи взрывных устройств

Ранены три человека
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

За прошедшие сутки на территорией Курской областью сбили 159 вражеских беспилотников, среди которых 78 аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- 56 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава Курской области.

Ранения получили три человека. В Обояни пострадал 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейный Курского района множественные осколочные ранения получили 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в областную больницу.

В Обояни зафиксированы повреждения трех магазинов, аптеки, трех машин.

В селе Щекино Рыльского района выбиты окна в здании недействующей школы.

В поселке Культпросвет Хомутовского района повреждения получили фасад и забор дома, а также машина.

В поселке Юбилейный Курского района зафиксированы повреждения остекления и крыши частного дома, в другом доме пострадали окна, осколками посечены семь автомобилей.

В Курске при атаке беспилотника на многоэтажку повреждены три квартиры и четыре автомобиля. Один частный дом сгорел, в двух повреждены стекла, крыши, фасады и хозпостройки.