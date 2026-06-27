"Находился в Сумах с 9 августа 2024 года": Еще пятеро жителей Курской области возвращены из Украину в Россию

Фото со страницы Уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой Фото: с личной страницы в соцсети..

Еще пять курян возвращаются домой из Украины. Утром 27 июня автобус с курянами уже направлялся в сторону России. На белорусской границе их встретили Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, а также сотрудники Комитета региональной безопасности и медики.

Родные узнали, когда увидели видеообращение

Возвращенные куряне - это четверо мужчин и одна женщина. Трое из них родом из приграничных районов Курской области. В Украину их вывезли во время оккупации региона ВСУ.

Куряне Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, а Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна - из Суджи. В Украину их вывезли еще два года назад - в 2024 году. Их родные не знали с того момента, где они находятся.

Максим — механизатор из села Любимовка. Сергей — строитель из того же села. О том, что Сергей жив, родные узнали лишь в январе этого года. Увидели видеообращение, в котором Сергей рассказал, что был вывезен и находится в Украине.

Строитель Михаил вышел на связь в конце 2025 года - Международный Комитет Красного Креста передал его близким письмо, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Это письмо и стало первым подтверждением того, что курянин жив.

Елена — жительница Суджи. Женщина вспоминает, что в тот день вышла из квартиры и не вернулась. В России ее ждет сын.

Поехал вывозить родственника и попал под обстрел

Еще один мужчина по имени Роман оказался в районе приграничного села Мартыновка, когда ехал вывозить родственника.

По дороге в курское село Замостье они вместе с братом на автомобиле попали под обстрел. Брат Романа погиб, а Сергей был ранен в ногу. Об этом мужчина успел сообщить родным по телефону. Затем связь прервалась и больше о его судьбе ничего не было известно. Позже Международный Комитет Красного Креста передал родным Романа письмо, в котором сообщалось, что мужчина находится в плену.

Один из возвращенных мужчин рассказал, что в Украину попал при эвакуации из курского села Снагость.

- Как мне объяснили, не очень я похож на гражданского. Это было 9 августа 2024 года. С тех пор находился в Сумах.

- Как с вами там обращались?

- Не верили! Приписывали мне гранатометчика, пулеметчика, переодетым. Хотя все документы на руках были. Сказали, проверим, если не солгал, отпустим. Вот в течение 23 месяцев проверяли.

- Сейчас какие чувства испытываете?

- Облегчение, что все это закончилось, слава Богу. Облегчение, спокойствие, радость, что встречу родственников. Еще никто из них ничего не знает. Это будет сюрприз, звонок. Думаю, они будут рады не меньше, чем я.

Судьба еще 320 курян остается неизвестной

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, долгое время российская сторона не знала о местонахождении этих курян, так как украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории:

- Ранее заявлялось, что больше курян на Украине нет, но это оказалось не так.

Он также поблагодарил аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, а также МО, МИД, ФСБ, МВД России и Красный крест за проделанную работу.

К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба еще 320 курян. За все время с территории Украины в Курскую область удалось вернуть 171 жителя приграничья. В это число входят и возвращенные 27 июня.

Договоренность о возвращении была достигнута в начале июня

В правительстве Курской области сообщили, что окажут возвращенным людям всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, а также помогут с оформлением утраченных документов и положенных выплат.

В свою очередь Яна Лантратова отметила, что для нее важен тот факт, что первые переговоры прошли в Беларуси. Она поблагодарила белорусских коллегам за оказанную поддержку.

Три недели назад российский омбудсмен начала сотрудничество с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Тогда и была достигнута договоренность о возвращении курян домой.

Накануне прошел обмен военнопленными — по 160 человек с каждой стороны. Сейчас на родину направляются жители Курской области. При этом на Украину из России вернут семь человек.

- Губернатор Александр Хинштейн на связи и уже подготовил автобус для встречи земляков, — сообщила Яна Лантратова.

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