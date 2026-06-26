ВСУ атаковали магазин под Курском, есть раненые

ВСУ продолжают наносить удары по Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина и мужчина ранены в приграничном Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, 26 июня в слободе Белой Беловского района БПЛА ВСУ совершил атаку на продуктовый магазин.

В результате удара ранена 55-летняя женщина. У нее открытая черепно-мозговая травма, а также множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левого плеча, левой кисти с открытым переломом и перелом левой лопатки. Пока ей оказана первая медицинская помощь. Пострадавшую планируют доставить на лечение в Курск.

В результате удара повреждено остекление входной группы магазина.

Еще один человек 26 июня ранен в деревне Гирьи Беловского района Курской области. У 59-летнего мужчины врачи диагностировали множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, а также живота, плеча, предплечья и правой ноги. Его также планируют доставить в Курскую областную больницу.

Ранее КП сообщила, что накануне ВСУ атаковали Рыльский район Курской области. Там в селе Дурово повреждены чердак, фасад, забор, а также остекление частного дома. А в деревне Рыжевка - в административном здании и хозпостройке разбиты фасад и кровля. В селе Коренское повреждены фасад, остекление и веранда частного дома. В селе Михайловка под атаку попали фасад, а также остекление и забор.

За минувшие сутки над Курской областью сбили 152 беспилотника ВСУ разных типов. Кроме того, 107 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам Курской области и 11 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Сейчас по всей Курской области уже более суток держится опасность атаки беспилотников. Ее объявили еще вечером 25 июня. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки. Также по всему региону сохраняется с утра 25 июня авиационная опасность.

26 июня в двух приграничных районах Курской области - Суджанском и Глушковском - была объявлена ракетная опасность. Сейчас ее отменили.

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