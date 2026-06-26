ВСУ атаковали Рыльский район Курской области

Рыльский район снова попал под атаку ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 25 июня до 9:00 26 июня, в Курской области сбито 152 беспилотника ВСУ различного типа. 107 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, в результате атак ВСУ в селе Дурово Рыльского района повреждены чердак, фасад, забор, остекление частного дома. А в деревне Рыжевка - в административном здании и хозпостройке пострадали фасад и кровля. В селе Коренское повреждены фасад, а также остекление и веранда частного дома. В селе Михайловка под атаку попали фасад, остекление и забор.

В городе Рыльске Курской области повреждены остекление и кровля дома.

Погибших и пострадавших за сутки на территории региона нет.