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Политика23 июня 2026 7:11

Атака ВСУ на Курскую область: одна женщина погибла, вторая ранена, есть разрушения

За сутки ВСУ почти сто раз применили артиллерию по Курской области
Светлана ВОЛКОВА
сейчас по всей Курской области снова объявлена опасность атаки беспилотников

сейчас по всей Курской области снова объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 22 июня до 9:00 23 июня, в Курской области сбито 76 беспилотников ВСУ различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 97 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Первое Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя женщина. Также там огнем уничтожена хозяйственная постройка. В жилом доме, расположенном рядом, в момент удара были женщина с ребенком. Они чудом не пострадали.

В городе Рыльске Курской области ранена 38-летняя женщина. Медики ей оказали первую помощь. Она будет наблюдаться амбулаторно. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

В регионе есть также разрушения. Так, в деревне Первое Яньково Рыльского района Курской области выбиты стекла частного дома. Кроме того, повреждены забор и автомобиль. А в селе Малогнеушево пострадал фасад гаража. В селе Ивановское на автодороге под удар попал молоковоз.

В городе Льгове Курской области повреждён ангар недействующего локомотивного депо железной дороги. В поселке Свердловский Беловского района Курской области повреждена крыша хозпостройки.

Сейчас по всей Курской области снова объявлена опасность атаки беспилотников. Силы и средства ВСУ приведены в боеготовность. Утром ракетную опасность дважды объявляли и отменяли в приграничных Глушковском и Кореневском районах Курской области.

Кроме того, с 07.56. 23 июня по всей Курской области держится авиационная опасность.

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