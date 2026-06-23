Атака ВСУ на Курскую область: одна женщина погибла, вторая ранена, есть разрушения

сейчас по всей Курской области снова объявлена опасность атаки беспилотников Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 22 июня до 9:00 23 июня, в Курской области сбито 76 беспилотников ВСУ различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 97 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Первое Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя женщина. Также там огнем уничтожена хозяйственная постройка. В жилом доме, расположенном рядом, в момент удара были женщина с ребенком. Они чудом не пострадали.

В городе Рыльске Курской области ранена 38-летняя женщина. Медики ей оказали первую помощь. Она будет наблюдаться амбулаторно. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

В регионе есть также разрушения. Так, в деревне Первое Яньково Рыльского района Курской области выбиты стекла частного дома. Кроме того, повреждены забор и автомобиль. А в селе Малогнеушево пострадал фасад гаража. В селе Ивановское на автодороге под удар попал молоковоз.

В городе Льгове Курской области повреждён ангар недействующего локомотивного депо железной дороги. В поселке Свердловский Беловского района Курской области повреждена крыша хозпостройки.

Сейчас по всей Курской области снова объявлена опасность атаки беспилотников. Силы и средства ВСУ приведены в боеготовность. Утром ракетную опасность дважды объявляли и отменяли в приграничных Глушковском и Кореневском районах Курской области.

Кроме того, с 07.56. 23 июня по всей Курской области держится авиационная опасность.

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