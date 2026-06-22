В Курской области вторые сутки держится опасность атаки БПЛА

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области вторые сутки подряд держится опасность атаки беспилотников. Угроза была объявлена еще вечером 20 июня и до сих пор отбоя не было. Силы и средства ПВО в регионе сейчас приведены в боеготовность.

Также 22 июня в 11.25. по всей Курской области объявлена ракетная опасность. Всем жителям региона сейчас нужно находиться в укрытиях. По области прозвучали сирены тревоги.

Утром 22 июня отдельно ракетную опасность уже объявляли в приграничном Глушковском районе Курской области. Отбой тревоги там дали через десять минут.