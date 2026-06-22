Хинштейн сообщил о гибели курянки 22 июня в результате атаки ВСУ

Утром по всей Курской области снова была объявлена ракетная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тимском районе Курской области 22 июня из-за атаки БПЛА ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

БПЛА атаковал село Первое Выгорное в Тимском районе. Удар беспилотника пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы погибла местная жительница.

В соседнем доме во время удара была женщина с ребенком. К счастью, они не пострадали.

Ранее под Курском в результате атаки ВСУ была ранена женщина. ЧП произошло в Рыльске Курской области.