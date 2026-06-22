Под Курском в результате атаки ВСУ ранена женщина

ВСУ атаковали Рыльский район Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 21 июня до 9:00 22 июня, над Курской областью сбито 156 беспилотников ВСУ различного типа. 97 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 26 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, в результате атак в городе Рыльске Курской области ранена 31-летняя местная жительница. Ей оказали первую помощь. Также в Рыльске повреждены четыре автомобиля.

В селе Октябрьское Рыльского района Курской области повреждено остекление двух частных домов, а в селе Большегнеушево - фасад гаража.

Погибших нет за минувшие сутки.