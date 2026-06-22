В курском приграничье ранена женщина в результате атаки дрона ВСУ

ВСУ снова нанесли удар по курскому Рыльску Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рыльске Курской области 22 июня ранена женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал Рыльск в понедельник. После этого в поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась 38-летняя женщина. Курянка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также акубаротравму.

Ей оказали первую медицинскую помощь, а от госпитализации она отказалась. Врачи будут теперь наблюдать за ней амбулаторно. Ранее КП сообщила, что в Тимском районе в результате атаки ВСУ погибла женщина 22 июня.