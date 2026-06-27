За сутки три человека ранены в Курской области в результате ударов ВСУ

За сутки над регионом сбили 109 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За сутки, в период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня, в Курской области сбито 108 беспилотников ВСУ различного типа. 75 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

В результате атак в Курской области ранены три человека. В слободе Белой Беловского района ранения получила 55-летняя женщина, а в деревне Гирьи — 59-летний мужчина. В Дмитриевском районе Курской области пострадал 40-летний житель Владимирской области. Мужчина приехал в командировку в Курскую область и попал од атаку ВСУ. У него закрытая черепно-мозговая травма, а также открытый перелом левой голени. Все трое раненых сейчас доставлены в Курскую областную больницу.

Кроме того, в селе Ольховка Хомутовского района поврежден автомобиль, а в слободе Белой Беловского района - входная группа магазина. В селе Малое Солдатское под удар попал автомобиль.