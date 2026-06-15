Атака ВСУ на Курскую область: шесть человек ранены, повреждены магазин, дома и машины

Пострадавших доставили в облбольницу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, в период с 09:00 14 июня до 09:00 15 июня, в Курской области сбито 93 беспилотника ВСУ различного типа. 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 27 раз беспилотники ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак за сутки в Курской области пострадали шесть человек. В деревне Гирьи Беловского района Курской области ранена 74-летняя женщина, в слободе Белой — 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее мама - у 40-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма. А в селе Дурово Рыльского района ранен 35-летний мужчина, в Рыльске пострадал 58-летний мужчина. Все раненые, кроме мужчины из села Дурово, сейчас госпитализированы в Курскую областную больницу.

Кроме того, в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области сгорел частный дом, а еще в одном доме повреждена кровля. В селе Дурово поврежден автомобиль. Кроме того, в районном центре Рыльск повреждены фасад здания и остекление. А в селе Поповка пострадал легковой автомобиль.

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области повреждены четыре автомобиля, а также крыша и окна дома, забор. В слободе Белой повреждены забор домовладения, грузовой и легковой автомобили, а также магазин автозапчастей, кровля и фасад домовладения.

Погибших за минувшие сутки нет.

Около двух часов ночи по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали через 38 минут.

Опасность атаки беспилотников и авиационная опасность в регионе сохраняются вот уже вторые сутки подряд. Силы ПВО приведены в боеготовность для отражения атак.

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