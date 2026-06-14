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НовостиПроисшествия14 июня 2026 10:11

Дрон ВСУ атаковал машину в курской деревне, пострадал мужчина

У него акубаротравма и ожог правой кисти
Анна ГРЕБЕНКИНА

Мужчина пострадал из-за атаки дрона ВСУ в Рыльском районе. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово 14 июня. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Медики оказали ему помощь на месте. Теперь он будет наблюдаться амбулаторно.

Утром воскресенья в Курской области пострадали еще две женщины. В Рыльске раны получила 58-летняя жительница. А в Беловском районе - 74-летняя пенсионерка. Их отправили в областную больницу.