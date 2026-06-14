Две женщины пострадали в курском приграничье

Два мирных жителя пострадали в курском приграничье. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор Александр Хинштейн:

- Утром вражеский дрон атаковал Рыльск. Ранена 58-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение правой голени, - рассказал глава региона.

Еще один ударил пришелся по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадала 74-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения лица, правой руки.

Обеих женщин доставили в областную больницу.

Напомним, за минувшие сутки над регионом сбили 168 украинских беспилотников. Никто не погиб и не пострадал.