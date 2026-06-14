Дрон атаковал магазин в Курской области, пострадали мужчина и 16-летняя девушка

Еще два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ по Курской области. Мирные жители пострадали в Беловском районе 14 июня. По данным регионального правительства, в слободе Белой FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в Курск.

У магазина автозапчастей повреждены крыша, фасад и остекление, посечен легковой автомобиль.

Утром ВСУ нанесли удар по Рыльску - пострадала 58-летняя жительница. В Беловском районе раны получила 74-летняя пенсионерка. Позже в Рыльском районе дрон атаковал машину: пострадал 35-летний мужчина.