Атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли, трое ранены, семерых эвакуировали из горящего МКД

С ночи по всей Курской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 7 июня до 9:00 8 июня, в Курской области сбито 163 беспилотника ВСУ различного типа. 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб Курской области.

В результате атак в селе Первое Панино Медвенского района Курской области погибли два механизатора.

По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района Курской области выгорела кровля многоквартирного дома. Пострадала местная жительница, у нее сотрясение мозга и акубаротравма. Женщина сейчас отпущена на амбулаторное лечение. А семь жильцов пострадавшего дома временно переехали к родственникам.

В селе Ивановское Курской области вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в Курскую областную больницу. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану височной области. Это произошло около местного автовокзала.

Также поврежден грузовой автомобиль.

Кроме того, ночью 8 июня в районном центре Коренево тяжело ранен 64-летний местный житель. Ночью дрон ВСУ атаковал там частный дом.

В селе Вишнево Беловского района Курской области поврежден кузов грузового автомобиля. В селе Илек также повреждены три автомобиля. Сейчас по всей Курской области уже более 20 часов сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Его объявили еще ночью, но до сих пор не было отбоя.

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