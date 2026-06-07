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НовостиПроисшествия7 июня 2026 20:54

БПЛА атаковал остановку у автовокзала под Курском, пострадал мужчина

У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана височной области
Анна ГРЕБЕНКИНА

Мужчина пострадал в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- В результате атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановское пострадал местный житель. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана височной области.

Курянину оказали первую помощь, а затем госпитализировали в Курске. Также повреждения получил грузовой автомобиль.

Кроме того, утром 7 июня украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Рыльске. Равнения получила 46-летняя женщина. У нее сотрясение головного мозга и акубаротравма