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НовостиПроисшествия7 июня 2026 20:09

Дрон ВСУ целенаправленно атаковал 60-летнего пенсионера в Курской области

А 46-летняя женщина получила сотрясение мозга
Анна ГРЕБЕНКИНА

Пенсионер погиб в Глушковском районе, сообщили в правительстве Курской области. Дрон целенаправленно атаковал 60-летнего мужчину накануне в селе Нижний Мордок. Мужчина погиб на месте.

А сегодня утром украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Рыльске. Из-за удара загорелась кровля. По данным властей, пострадала местная жительница. У 46-летней женщины сотрясение головного мозга и акубаротравма. Ей оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Семеро жильцов пострадавшего дома временно разместятся у родных.