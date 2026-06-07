Дрон ВСУ целенаправленно атаковал 60-летнего пенсионера в Курской области

Пенсионер погиб в Глушковском районе, сообщили в правительстве Курской области. Дрон целенаправленно атаковал 60-летнего мужчину накануне в селе Нижний Мордок. Мужчина погиб на месте.

А сегодня утром украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Рыльске. Из-за удара загорелась кровля. По данным властей, пострадала местная жительница. У 46-летней женщины сотрясение головного мозга и акубаротравма. Ей оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Семеро жильцов пострадавшего дома временно разместятся у родных.