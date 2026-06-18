Курянин погиб в Белгородской области в результате атаки ВСУ, его сын ранен

ВСУ продолжают массированные налеты на приграничье Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области погиб житель Курской области, его сын ранен в результате атак ВСУ, сообщил губернатор приграничного региона Александр Хинштейн. Трагедия произошла 18 июня.

Легковой автомобиль, в котором ехали мужчины, попал под атаку ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области. В результате пострадали два жителя Беловского района Курской области.

62-летний мужчина погиб на месте. У его 34-летнего сына минно-взрывная травма, а также множественные слепые осколочные ранения спины, левого плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Мужчине оказали медицинскую помощь, а от госпитализации отказался.

Министр здравоохранения Курской области сейчас находится на связи с коллегами-белгородцами, чтобы оказать необходимую помощь раненому курянину.

Кроме того, 18 июня утром дрон ВСУ атаковал село Степановка Рыльского района Курской области. Там ранена 61-летняя женщина.

У нее осколочные ранения. Курянка находится в состоянии средней степени тяжести. Бригада скорой помощи эвакуирует ее на лечение в Курск, добавил Хинштейн.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в Курской области еще несколько человек попали под удары ВСУ. В результате погиб бывший глава районного центра Обоянь Курской области Сергей Карелов, еще четверо, в том числе одна женщина 37 лет, ранены. ВСУ нанесли удары по АЗС в Обояни.

Сейчас по всей Курской области с вечера 17 июня сохраняется опасность атаки БПЛА. Силы и средства российской ПВО на территории региона приведены в боеготовность. Авиационная опасность держится по всей Курской области уже третьи сутки, начиная с 15 июня.

Утром 18 июня в приграничном Горшеченском районе Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали в первом часу дня, спустя семь минут.

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