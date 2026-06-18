Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, четверо ранены, повреждены электрокабель, дома и машины

В регионе ежедневно есть раненые в результате ударов ВСУ Фото: из архива «КП».

За минувшие сутки, с 9:00 17 июня до 9:00 18 июня, в Курской области сбито 105 беспилотников ВСУ различного типа. Сто раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атаки на автозаправку в городе Обояни Курской области погиб 63-летний бывший глава районного центра. Сергей Карелов получил тяжелые травмы и скончался на месте удара. Также при атаке на АЗС ранены 44-летний мужчина и 37-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Раненые сейчас находятся в больнице.

В поселке Свердловский Беловского района Курской области пострадал 56-летний водитель автомобиля. До этого произошла еще одна атака на автомобиль в селе Песчаное. Там ранен 45-летний мужчина. У него касательное осколочное ранение, а также ушиб грудной клетки. Пострадавшему оказана первая помощь. Все раненые госпитализированы в Курскую областную больницу.

Кроме того, разрушения есть в четырех районах Курской области. Так, в результате атак в поселке Колячек Хомутовского района Курской области повреждены фасад и электропровод домовладения, а также электрический кабель. Из-за этого было нарушено электроснабжение в 16 домах поселка.

В поселке Коренево Кореневского района Курской области огнем уничтожены дом и хозпостройка. В селе Песчаное Беловского района Курской области повреждены остекление частного дома, гараж и автомобиль. В селе Мокрушино и слободе Белой повреждены еще два автомобиля.

В деревне Первое Яньково Рыльского района также поврежден автомобиль.

Сейчас по всей Курской области с вечера 17 июня сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО на территории региона приведены в боеготовность. Авиационная опасность держится по всей Курской области уже третьи сутки, начиная с 15 июня.

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