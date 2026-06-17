При атаке ВСУ на АЗС под Курском погиб бывший глава Обояни

КП уже сообщала, что 17 июня ВСУ атаковали АЗС в Обояни Курской области. В результате этого налета мужчина и женщина ранены и один человек погиб.

По уточненной информации, погибший сегодня в результате удара ВСУ в Обояни — бывший глава районного центра Сергей Карелов. Ему было 63 года. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Карелов также ранее был депутатом Курской областной Думы. Он - Почетный работник общего образования РФ, учитель с многолетним стажем. Сергей Иванович преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе, затем работал директором Обоянской школы №2.