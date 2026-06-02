Атаки ВСУ на Курскую область: один мирный житель погиб и семь ранены

За сутки над Курской областью сбили 111 БПЛА ВСУ

Число пострадавших в Курской области 1 июня выросло до семи человек, еще один мирный житель погиб. Раненые есть Кореневском, Беловском, Рыльском и Глушковском районах области.

1 июня погиб мужчина в Рыльском районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в приграничном селе Щекино Рыльского района дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

В итоге погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года.

В районном центре Глушково под угрозой удара дрона оказался 76-летний местный житель. Пенсионер ехал в этот момент на велосипеде, попытался увернуться, упал и сломал лодыжку. В приграничном Рыльском районе дрон сдетонировал у мотоцикла, увечья получил 35-летний мужчина. Также в Рыльском районе 62-летний мужчина наступил на взрывное устройство.

В этот же день были ранены три сотрудника магазина, среди которых одна женщина. Это произошло в Кореневском районе. Там дрон атаковал автомобиль, который стоял у торговой точки.

Кроме того, этой ночью в деревне Гирьи Беловского района Курской области ранен 59-летний мужчина. У него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, а также сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения головы, плеча, спины, живота, бедра и обеих голеней. Он сейчас доставлен в Курскую областную больницу.

Есть также разрушения. В деревне Тереховка Рыльского района Курской области повреждена кровля домовладения. В селе Михайловка поврежден частный дом. В селе Дурово во дворе частного домовладения повреждены забор и беседка.

Под Курском в деревне Щетинка повреждено остекление дома в результате атак ВСУ за минувшие сутки.

Всего в период с 09:00 1 июня до 09:00 2 июня над регионом сбито 111 беспилотников различного типа. 120 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Сейчас по всей Курской области действует режим авиационной опасности. Его вновь объявили около половины восьмого утра 2 июня. С начала суток авиаопасность объявляли в Курской области уже трижды.

Всю ночь в регионе также продержался режим опасности атаки беспилотников, отбой дали только утром. Кроме того, этим утром в приграничном Глушковском районе Курской области звучали сирены тревоги - там была объявлена ракетная опасность. Отбой дали через пять минут.

