Под Курском пострадал пенсионер, когда пытался увернуться от дрона

Мужчина упал с велосипеда Фото: Из архива КП..

В Глушковском районе Курской области 1 июня при атаке ВСУ пострадал 76-летний мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Дрон атаковал жителя поселка Глушково, который ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться, но упал и сломал голень на левой ноге. Глава региона сказал, что как только позволит обстановка, пенсионера доставят в райбольницу.

Ранее КП сообщила, что 1 июня в регионе ранены еще по крайней мере пять человек. Раненые есть в Рыльском и Кореневском районах области.