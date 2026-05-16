Выставка "Свои пути"

«Ночь музеев»

16 мая курян и гостей города приглашают на «Ночь музеев».

16 мая Курский областной краеведческий музей (улица Луначарского, 6) проведет программу с 17:00 до 22:00. Для гостей подготовили экскурсии «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (6+), «И музыка звучит…» (6+), «Город на ладони» (6+), «Места родные, словно рай» (6+). Также здесь работает мини-выставка «В гостях у самовара» (0+), пройдут также театрализованная экскурсия «Сказки народов России» (6+), мастер-класс по росписи кожлянской игрушки (3+) и показы фильмов в формате 360°.

В "Потоке" экспонируют выставку из фондов нескольких музеев «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается»

Курская государственная картинная галерея имени Дейнеки в 18:00 и 19:30 проведет вечерний маршрут «Прогулка по Курску с яблоком в кармане» (6+). Место сбора — у памятника Курской антоновке на улице Ленина, 13.

Лекция о банкнотах и стрельба из лука

В Курском литературном музее (улица Садовая, 21) в 14:00 пройдет лекция Алексея Чубарова «Рожденные революцией: денежные знаки 1917–1922 гг.» (6+). А в 19:00 здесь состоится презентация сборника рассказов Александра Демченко «Рубите темные аллеи» (12+).

Курский государственный областной музей археологии (улица Пионеров, 6) в 17:00 представит интерактивную программу «Городище». Она посвящена истории древнего Курска. Гости музея смогут принять участие в строительстве крепости, а также посоревноваться в стрельбе из лука и чеканке памятной монеты.

«Маленький принц» и «Царевна-лягушка»

На этих выходных Курский областной театр кукол представит сразу несколько своих постановок.

В субботу, 16 мая, здесь можно посмотреть спектакли «Царевна-лягушка» (0+), «Маленький принц» (12+) и «Веселые уроки» (0+).

В воскресенье, 17 мая, пока есть билеты на «Приключения Каштанчика» (0+). Это спектакль о дружбе, о том, как осенью Каштанчик упал на голову Мишке. Вместе они пошли искать маму Каштанчика, но не нашли ее, зато обрели в лице друг друга верных друзей.

"Свои пути"

Любопытную экспозицию в эти выходные бесплатно можно посмотреть в Курском выставочном зале имени Казимира Малевича. Она называется "Свои пути" (0+) и посвящена памяти курского художника и галериста Олега Радина.

Экспозиция посвящена памяти Олега Радина

Здесь собраны его картины, а также экспонаты из галереи "АЯ" и работы художников в разных жанрах.

