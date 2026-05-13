Курян приглашают посмотреть уникальную экспозицию в "Потоке" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 мая Курский областной краеведческий музей присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».

- В этом году акция посвящена теме «Родное» и созвучна Году единства народов России, - рассказали организаторы. - Программа объединяет историю, искусство, а также народные традиции и современные технологии. Поэтому каждый гость сможет найти для себя что-то интересное.

Ключевые события вечера будет объединены по сеансам.

Уникальная экспозиция нескольких музеев

15 мая в креативном пространстве «Поток» в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 пройдет экскурсия по выставке «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (6+).

В экспозиции соединены живопись, графика, скульптура, а также личные вещи участников Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть подлинные фронтовые письма, медицинские инструменты, а также предметы солдатского быта. Все предметы собраны сразу из нескольких российских музеев, в том числе из Музея Победы.

Билеты доступны и по Пушкинской карте.

Музыкальная экскурсия

В 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00 и 21:30 пройдет интерактивная экскурсия «И музыка звучит…» (6+).

Это обзорная экскурсия с музыкальным погружением в разные эпохи. Гости узнают об истории появления первых музыкальных инструментов, а также о зарождении жанров и насладятся народными мотивами, услышат произведения, которые десятилетиями не теряют своей популярности.

Завершение экскурсии будет на выставке «Великое искусство Великой войны». Она рассказывает о творческой интеллигенции – художниках, композиторах, поэтах, а также писателях, журналистах и деятелях кино. Их искусство стало неоценимым вкладом в Победу советского народа над фашизмом.

Посмотреть с высоты на Курскую крепость

В 17:00; 18:00; 19:00; 20:00 пройдет экскурсия «Город на ладони». Она посвящена истории Курской крепости, а также современному ансамблю Красной площади. Экскурсия состоится на пятом этаже главного корпуса бывшего Курского Электроаппаратного Завода и впервые пройдет в подобном формате.

«В гостях у самовара»

В 18:15; 19:15; 20:15; 21:15 гостей приглашают на театрализованную экскурсию «Места родные, словно рай» (6+). Здесь гостей ждет экскурсия по экспозиции отдела природы Курского краеведческого музея. Интерактивное знакомство с родным краем напомнит о знакомых местах и живых символах Курской области.

А в 18:00; 19:00; 20:00 можно посмотреть бесплатно мини-выставку вместе с экскурсией «В гостях у самовара» (6+). Эта экспозиция посвящена традициям русского чаепития.

В 18:00 и 19:00 пройдет театрализованная экскурсия «Сказки народов России». Она рассчитана на детей в возрасте от шести до десяти лет.

Ребята познакомятся с особенностями русских, татарских, мордовских и других сказок, а также примут участие в интерактивных играх.

Роспись кожлянской игрушки и кино в формате 360 градусов

С 18:00 до 20:00 пройдет мастер-класс «Роспись кожлянской игрушки» (6+).

Кожлянская игрушка – это уникальный промысел из села Кожля Курчатовского района Курской области. Ему уже почти 300 лет. Роспись игрушки-свистульки будет выполнена участниками по всем канонам традиционной цветовой гаммы.

С 18:00 до 22:00 в краеведческом музее запланирована демонстрация фильмов в формате 360°. Современные технологии позволят гостям совершить увлекательное виртуальное путешествие, которое снято в формате 360 градусов.

Вход на все эти мероприятия возможен по предварительной записи по телефонам: +7 (4712) 51-15-81 и +7 (4712) 70-21-28. Количество мест на экскурсии ограничено.