После Курска экспозиция переедет в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе

В Курске накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка, посвященная этому празднику. Организаторы дали ей название «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (6+).

Особое место - произведениям художников-фронтовиков

В Курске ко Дню Победы открылась уникальная выставка, объединившая пять музеев страны

Экспозиция, которая собрала экспонаты из фондов пяти музеев России, развернулась в креативном кластере «Поток» в центре Курска.

Впечатляющая выставка создана благодаря сотрудничеству ведущих культурных учреждений страны: Курского областного краеведческого музея, Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Музея Победы, Самарского областного художественного музея и Российского национального музея музыки. Проект получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации.

На одной площадке собрали более 200 подлинных экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Это уникальные предметы, которые ярко иллюстрируют героизм и самоотверженность советского народа как на фронте, так и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Особое место в экспозиции занимают произведения художников-фронтовиков, чьи работы стали бесценным свидетельством трагических событий военных лет.

Также здесь собраны различные артефакты времен Великой Отечественной войны - письма, личные вещи.

Среди ключевых экспонатов – личные вещи маршала Константина Рокоссовского: его письма и баян. Также посетители увидят фронтовые зарисовки художника Исаака Цыбульника, созданные им во время работы над портретом полководца. Не менее впечатляющий экспонат - оригинальное концертное платье легендарной певицы Клавдии Шульженко. Именно в нем артистка выступала перед советскими бойцами в районе нынешнего поселка Свобода под Курском в 1943 году, в преддверии решающего сражения на Курской дуге.

Выставка также включает 15 графических работ Серафимы Урановой, участницы боев на Курской дуге. Особое внимание привлекает картина «Он рядовой. Он солдат Отечественной войны!» кисти ныне живущего ветерана, 103-летнего Бориса Неменского. В годы Великой Отечественной войны Борис Михайлович создал ряд фронтовых рисунков и эскизов. Сегодня он является самым возрастным живописцем в мире.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»

На торжественном открытии присутствовали родственники художников, чьи работы представлены на выставке. Это дочь художника Севастьянова – Анастасия Миронова и жена Бориса Неменского – Лариса Неменская.

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник перед ее открытием поделился впечатлениями:

- Участие в этой выставке для Музея Победы – уникальное событие. До настоящего времени такое количество работ не выезжало за пределы музея.

Выставка будет работать до 8 ноября 2026 года, поэтому у курян и гостей региона есть прекрасная возможность увидеть все это своими глазами.

День открытия на площадке креативного кластера "Поток" развернулся настоящий праздник. Здесь проходили мастер-классы, а гостей угощали чаем и солдатской кашей. Здесь же работали тематические площадки. Также прошел концерт, на котором артисты исполнили в том числе песни военных лет.

Эта выставка продолжит свою жизнь. После Курска она переедет в Музей Победы на Поклонной горе. Об этом уже достигнута договоренность с его руководителем.

Накануне 9 Мая в Курской области стартовала праздничная акция «Окна Победы». Она дает возможность каждому создать символы памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны. Накануне великого праздника куряне украсят окна ко Дню Победы.

В Курской области и в этом году к акции присоединились детские сады и школы, а также колледжи и вузы, министерства и ведомства, семьи. Участниками этой акции в 2025 году в России стали более двух миллионов человек.